Fremantle: Virman Cusenza firma un accordo di collaborazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Virman Cusenza, giornalista ed ex direttore de Il Mattino e de Il Messaggero, ha firmato un accordo di collaborazione con Fremantle.Il giornalista palermitano ricoprirà il ruolo di consulente per il comparto documentari del gruppo e collaborerà anche con Wildside e The Apartment, le due società di produzione, attive nel settore della produzione di serie televisive e film, controllate da Fremantle Italia. pubblicato su TVBlog.it 31 agosto 2020 18:00. Leggi su blogo

