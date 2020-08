Election day 21-22 settembre: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 31 agosto 2020) Prime elezioni italiane dell'era post-Covid. Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare per rinnovare la guida di 7 Regioni e quasi mille Comuni, per il referendum confermativo della riforma sul taglio del numero dei parlamentari e per le suppletive di due collegi uninominali in Sardegna e Veneto Leggi su firenzepost

Il 20 e 21 settembre 2020 si vota per ridurre il numero dei parlamentari da 945 a 600, di cui 400 alla Camera e 200 al Senato, in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali. La conferma è ...

Elezioni Roma 2021, verso una sfida Raggi-Cirinnà: e il centrodestra?

Monica Cirinnà verso la candidatura per il PD alle elezioni comunali a Roma del 2021: con il Movimento 5 Stelle che ha deciso di puntare ancora su Virginia Raggi, resta da capire adesso cosa farà il c ...

