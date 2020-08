Covid, pub di Milano nella bufera: “Chi ha paura resti a casa” (Di lunedì 31 agosto 2020) Un pub di Milano in mezzo alla bufera. I gestori del locale del capoluogo informano i clienti: “Chi ha paura del Covid resti a casa”. Alcune testimonianze: “Lì senza regole”. In un periodo in cui la curva dei contagi accertati da Covid è tornata a salire, stonano le parole dei gestori del Celtic House, pub di Magenta (in provincia di Milano) che invitano tutti coloro che hanno paura del virus a rimanere a casa. Mentre si fa ancora la conta dei positivi contagiati nelle serate della Costa Azzurra nel locale lombardo si va controcorrente: alcune testimonianze lasciate su Tripadvisor lanciano l’allarme, in questo pub sono praticamente disattese tutte le norme anti Covid. Mascherine non indossate ... Leggi su bloglive

Noovyis : (Il pub di Milano “negazionista sul covid, location perfetta per convegno terrapiattisti”: “Regole non rispettate”)… - FQMagazineit : Il pub di Milano “negazionista sul covid, location perfetta per convegno terrapiattisti”: “Regole non rispettate” - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, cartello in un pub di #Milano scatena la bufera: «Se avete paura restate a casa» - leggoit : Covid, cartello in un pub di #Milano scatena la bufera: «Se avete paura restate a casa» -