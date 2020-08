Covid, ancora nuovi casi ad Aversa: i positivi salgono a 69 (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Ci sono altri otto nuovi positivi al Coronavirus nella città di Aversa. salgono quindi a 69 i contagi nel comune casertano. Si tratta di persone provenienti da “località vacanziere oppure dovuti alla “catena” che si innesca. Ad esempio il figlio o la figlia tornano dalle vacanze e contagiano il padre, la madre, le persone anziane con cui convivono”. Lo ha comunicato il primo cittadino Alfonso Golia, nel consueto post social giornaliero. “È questo che dobbiamo assolutamente evitare che accada – scrive Golia – e per questo serve prudenza e senso di responsabilità. Già il fatto di poter solamente rischiare di contagiare una persona cara dovrebbe farci adottare tutte le ... Leggi su anteprima24

