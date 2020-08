Coronavirus, spunta il primo positivo in una scuola durante i corsi di recupero: chiuso tutto l’istituto (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’intera scuola è stata chiusa per un caso di Coronavirus. E’ accaduto a Verbania, nel più importante istituto superiore della città, il ‘Cobianchi‘, dove l’attività didattica – informa la preside, Vincenza Maselli – è stata sospesa da oggi “per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali. L’intervento si è reso necessario poichè un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19“. Nella scuola si stavano svolgendo, dal 26 agosto, i corsi di recupero. “La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico e’, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, la conferma del San Raffaele: Briatore positivo al tampone. E spunta il selfie poi rimosso la Repubblica Coronavirus, la seconda ondata dell'epidemia ora spaventa il Sud: netto aumento dei contagi

