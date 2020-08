Coronavirus, lite sulle mascherine a Sutri. Sgarbi attacca Gassmann: «Di tuo padre non hai niente» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)Vittorio Sgarbi contro Alessandro Gassmann. Il critico d’arte, sindaco di Sutri, ha risposto al tweet critico dell’attore romano che ieri aveva commentato l’ultima ordinanza diffusa dal Comune del viterbese, in materia di Coronavirus, sulle sanzioni a chi indossa la mascherina. «Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente» ha twittato Sgarbi, «e fatica a capire che portare la mascherina passeggiando da soli o con la propria moglie è una forma di demenza». August 31, 2020 L’attore aveva usato il profilo social per esprimere il proprio disaccordo sulla decisione di Sgarbi di multare i cittadini di ... Leggi su open.online

tempoweb : Un positivo nello staff di #Ioete', la #Rai sospende il programma di #Diaco #31agosto #tv #covid… - fainformazione : Chi è l’originatore della lite? Stiamo entrando in una fase difficile del Coronavirus, tante sono le idee in merit… - fainfocronaca : Chi è l’originatore della lite? Stiamo entrando in una fase difficile del Coronavirus, tante sono le idee in merit… - tweetnewsit : La questione migranti in #Sicilia, in relazione al problema Covid #coronavirus #COVID19 #coviddi #COVID__19 #COVID,… - GiusPecoraro : RT @Bufalenet: I negazionisti del COVID e gli antivaxx hanno trovato un fondamentale punto di incontro sul trolling giudiziario. #agente #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lite Coronavirus, lite sulle mascherine a Sutri. Sgarbi attacca Gassmann: «Di tuo padre non hai niente» Open Litiga con una donna poi rompe una porta a vetri in un ufficio di Polizia e prende a pugni i poliziotti: arrestata

Una lite nata per motivi banali e poi sfociata in un’aggressione. Questo quanto raccontato da una 55enne romena agli agenti del commissariato Prenestino e del Reparto Volanti accorsi in via Benedetto ...

Droga, assembramenti e una lite: il questore 'chiude' il locale dei vip La Gintoneria di Davide Lacerenza

Noto per le sue 'bravate' sulla Ferrari e per il champagne dei suoi locali spesso frequentati da personaggi famosi. Adesso, Davide Lacerenza se la deve 'vedere' con la decisione del questore di Milano ...

Una lite nata per motivi banali e poi sfociata in un’aggressione. Questo quanto raccontato da una 55enne romena agli agenti del commissariato Prenestino e del Reparto Volanti accorsi in via Benedetto ...Noto per le sue 'bravate' sulla Ferrari e per il champagne dei suoi locali spesso frequentati da personaggi famosi. Adesso, Davide Lacerenza se la deve 'vedere' con la decisione del questore di Milano ...