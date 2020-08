**Coronavirus: Adr, da domani a Fiumicino attivo drive-in per test covid** (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Da domani, primo settembre a partire dalle ore 15, è attivo presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto Leonardo da Vinci il nuovo drive-in della regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19. Lo comunica Adr, in una nota. La struttura, realizzata in un'area di circa 7.000 metri quadri sarà gestita dalle autorità sanitarie della regione Lazio e presidiata da personale medico e paramedico della Croce rossa italiana. La struttura, la più grande del Lazio, disporrà di sei checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni e potrà accogliere fino a 130 autovetture; sarà inoltre dotata di servizi igienici e sarà disponibile un servizio di ristorazione. “Lavoriamo per la messa in sicurezza di Roma e dell'intero Paese nel contrasto ... Leggi su iltempo

Dal primo settembre (a partire dalle 15) è attivo presso il parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” il nuovo drive-in della Regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Cov ...

«Grazie a una preziosa collaborazione tra Aeroporti di Roma, Regione Lazio e Spallanzani, potremmo avviare nei prossimi giorni a Fiumicino la prima concreta sperimentazione del modello “un biglietto u ...

