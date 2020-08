Call of Duty: Warzone è il protagonista della nostra diretta live ora (Di lunedì 31 agosto 2020) Tornano anche oggi le dirette di Eurogamer.it e, questa volta, il protagonista sarà uno dei battle royale più popolari del panorama videoludico.Stiamo parlando dell'apprezzato Call of Duty: Warzone! In attesa di scoprire ulteriori novità sul prossimo Call of Duty: Black Ops Cold War, oggi ci tuffiamo nella competizione di Warzone in compagnia del nostro Gianluca Musso.Leggi altro... Leggi su eurogamer

met81 : RT @eSportsMag_it: Una bella sorpresa per tutti i fan di Fabio Rovazzi: il cantante è uno dei nuovi personaggi di Call of Duty: Modern Warf… - GamingToday4 : Call of Duty: Black Ops Cold War la data di inizio della beta è spuntata online - Multiplayerit : Call of Duty: Black Ops Cold War la data di inizio della beta è spuntata online - RealHumanBeing8 : @ilmauro85 @_dajedepunta_ ai miei tempi i gentiluomini si sfidavano a colpi di sciabola dopo aver lanciato il guant… - miocugino1 : RT @gozzanna: Mi sono sempre chiesto come facessi a fare tante uccisioni su Call of Duty, poi ho visto mio cugino giocare -