Bielorussia, Lukashenko evoca l’idea del referendum costituzionale (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha evocato oggi dell'idea di un referendum costituzionale per placare il vasto e inedito movimento di protesta che sta affrontando, senza tuttavia specificarne le modalità, il calendario o il contenuto. Domenica, l'opposizione ha radunato nelle strade di Minsk decine di migliaia di suoi sostenitori per il terzo fine settimana consecutivo per denunciare la rielezione, considerata fraudolenta, del capo dello Stato il 9 agosto.Secondo Alexander Loukachenko, citato dall'agenzia di stampa statale Belta, "specialisti" compresi i giudici della Corte suprema stanno attualmente lavorando ad una revisione della legge fondamentale che sarà poi sottoposta "a referendum". "Vorrei che questi cambiamenti portassero avanti la nostra società. Insisteremo ... Leggi su ilfogliettone

