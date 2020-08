Benessere green, 5 cose che si imparano guardando «Zac Efron: con i piedi per terra» (Di lunedì 31 agosto 2020) Se credete nel potere salvifico del wellness allora su Netflix c’è una serie da non perdere: Con i piedi per terra, dove l’attore Zac Efron si lascia condurre verso i sentieri inesplorati del Benessere dall’esperto di Benessere Darin Olien. La serie si compone di 8 episodi, nei quali i due fanno anche una capatina nella nostra Sardegna, dove lo scienziato Valter Longo spiega loro il rapporto tra alimentazione e longevità. Ma in realtà ogni episodio è un viaggio dal quale si possono rubare preziosi consigli per vivere meglio. Come questi 5. 1. Dimmi che acqua bevi e… Nell’episodio dedicato all’acqua, Efron e Olin incontrano Martine Riese water sommelier di un ristorante di West Hollywood, il quale spiega loro che ... Leggi su gqitalia

E’ mobilitazione per tutti i lavoratori Enel degli impianti idroelettrici dell’UT ACRI. In una nota stampa diffusa in data odierna, 31 agosto, dove si esordisce con la dura citazione latina “Deterior ...

Il sogno di Leo e Cristina per una Calabria più green

L’obiettivo è quello di “far diventare la Calabria la regione più green d’Italia“. Ad affermarlo è Cristina Stenico, 39 anni, trentina, laureata in ingegneria ambientale e un master in Educazione Ambi ...

