Barbara Palombelli: "Nello studio di Forum avremo un pubblico ridotto. Il mio sogno? Scrivere una serie tv" (Di lunedì 31 agosto 2020) “Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e regole ferree”. Barbara Palombelli presenta il nuovo corso di Forum che, per forza di cose, sarà condizionato dagli effetti del covid. “I nostri spettatori potranno collegarsi da casa – rivela la conduttrice a Il Giornale - abbiamo inventato anche la figura dell’avvocato d’ufficio per rappresentare chi non può o ha paura di venire”.Dopo tante repliche, dal 2 settembre su Canale5 andranno in onda puntate inedite registrate prima del lockdown di marzo. La stagione vera e propria ripartirà invece lunedì 14, così come l’impegno a Stasera Italia. pubblicato su TVBlog.it 31 agosto 2020 10:28. Leggi su blogo

