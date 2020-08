'Tper by night': biglietteria aperta fino a mezzanotte (Di domenica 30 agosto 2020) Tper, rimborso abbonamento: ecco come si richiede 23 luglio 2020 Tper fa gli straordinari. Da martedì 1° settembre fino a sabato 10 ottobre 2020 la biglietteria via Marconi 4 a Bologna, angolo via ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : “Tper by night”: biglietteria aperta fino a mezzanotte -

Ultime Notizie dalla rete : Tper night “Tper by night”: biglietteria aperta fino a mezzanotte BolognaToday Tper fa le ore piccole fino a ottobre Abbonamenti anche di notte

I ritmi di vita e gli orari di lavoro cambiano e si fanno sempre più flessibili. Il Covid, l’esigenza di distanziamento, il divieto di assembramenti, lo esigono ancor di più. Ecco allora che Tper camb ...

I ritmi di vita e gli orari di lavoro cambiano e si fanno sempre più flessibili. Il Covid, l’esigenza di distanziamento, il divieto di assembramenti, lo esigono ancor di più. Ecco allora che Tper camb ...