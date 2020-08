Scontri a Malmo: ecco cosa è successo (davvero) in Svezia (Di domenica 30 agosto 2020) Nella serata di sabato, a Malmö, in Svezia, manifestanti islamici e antirazzisti hanno messo a ferro e fuoco la città dopo che alcuni sostenitori dell’estrema destra hanno bruciato un corano. Diversamente da quanto riportato da alcuni giornali di orientamento progressista (come La Repubblica), infatti, non sono stati gli “islamofobi” a scatenare il caos nella città … Scontri a Malmo: ecco cosa è successo (davvero) in Svezia InsideOver. Leggi su it.insideover

larondinefi : @atarquini2 @repubblica Non è una questione politica, i fatti riportati dall'articolo di Repubblica non sono corret… - Jobitz2 : @Guglielmo_Totti @borghi_claudio - lex752 : Svezia, scontri a Malmo durante un corteo islamofobo - delluccimarco1 : Svezia, scontri a Malmo durante un corteo islamofobo - AlbertHofman72 : Fallo di confusione In un gruppo pubblicano immagini, probabilmente di repertorio, di scontri tra polizia e mussulm… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Malmo Svezia, corteo anti-musulmani: violenza e scontri con la polizia la Repubblica Svezia, scontri a Malmo durante un corteo islamofobo

I manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia, auto in fiamme ...

Scommesse: combo Celtic @1.88 e Rosenborg @1.95, Goal Monaco @1.78, le schedine della domenica

Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e andiamo sulle gare delle 17.30 in Svezia. Per Hammarby – Kalmar si accende la combo di Snai: 1 + Over 1.5 @1.80 a confermare ...

I manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia, auto in fiamme ...Le nostre scommesse decollano dalla prima delle quattro triple ordinarie e andiamo sulle gare delle 17.30 in Svezia. Per Hammarby – Kalmar si accende la combo di Snai: 1 + Over 1.5 @1.80 a confermare ...