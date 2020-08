Schick, Il Bayer stringe: 25 milioni alla Roma (Di domenica 30 agosto 2020) In attesa di chiudere il triangolo con il Napoli per Dzeko- Milik - Ünder, e Riccardi,, sono sempre le cessioni il tema più urgente per Fienga , il plenipotenziario del mercato giallorosso. Dopo ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #ASRoma, Schick vicino al Bayer Leverkusen: operazione in stato molto avanzato - sportli26181512 : Schick, Il Bayer stringe: 25 milioni alla #Roma: Settimana calda per il futuro dell'attaccante: il club di Voeller… - siamo_la_Roma : ??? #Roma e #Bayer vicini all'accordo ???? Il club tedesco pronto a formalizzare l'offerta ?? In settimana l'incontro… - Cucciolina96251 : RT @PagineRomaniste: #Schick, il Bayer stringe: offerti 25 milioni. Incontro in settimana #ASRoma #Calciomercato #CorrieredelloSport htt… - PagineRomaniste : #Schick, il Bayer stringe: offerti 25 milioni. Incontro in settimana #ASRoma #Calciomercato #CorrieredelloSport -