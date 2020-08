Rummenigge: “Lewandowski a 35 anni sarà meglio di Cristiano Ronaldo” (Di domenica 30 agosto 2020) Karl-Heinz Rummenigge non ha dubbi: Robert Lewandowski è un assoluto fuoriclasse, un esempio per i giovani, ma soprattutto il miglior professionista mai visto. Come riporta anche il sito della Bundesliga, il CEO del Bayern Monaco ha esaltato il centravanti del club tedesco dopo la formidabile stagione appena conclusasi con la vittoria della Champions League.Rummenigge: "Lewandowski a 35 anni sarà meglio di CR7"caption id="attachment 488735" align="alignnone" width="467" Rummenigge (Getty Images)/caption"Forse questo è il miglior professionista che ho visto qui al Bayern Monaco", ha detto Rummenigge. "Robert a 35 anni sarà migliore di Cristiano Ronaldo alla stessa età. È un ottimo esempio per i giovani. La sua ... Leggi su itasportpress

