Riapertura stadi, Miozzo (Cts): «Al momento non è una priorità» (Di domenica 30 agosto 2020) Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha parlato della Riapertura degli stadi Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in Italia; ritenendo, però, l’azione come secondaria per il nostro Paese. «Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in Italia; ritenendo, però, l’azione come secondari ...

Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico allontana il ritorno dei tifosi nelle scuole: priorità alle scuole, ma la riapertura è da valutare a ridosso del 14 “Per noi la priorità è la scuola, r ...

