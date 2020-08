Rai Coronavirus, altro programma sospeso dopo ballando con le stelle (Di domenica 30 agosto 2020) È Il fatto quotidiano a riportare la notizia. Si sarebbe verificato un caso di positività al Covid-19 nel programma Io e te. Secondo quanto si apprende, la trasmissione di Rai1 condotta da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Katia Ricciarelli, sarà sospesa e sostituita da La vita in diretta estate. Marcello Masi e Andrea Delogu, dunque, terranno compagnia agli spettatori fino a quando la situazione non sarà completamente rientrata. Io e te sostituito da La vita in diretta estate I vertici Rai avrebbero preso la decisione di sospendere Io e te proprio in questi minuti. Come prevede la prassi, tutti gli addetti ai lavori verranno sottoposti al test sierologico e al tampone. Il programma di Pierluigi Diaco avrebbe dovuto occupare il palinsesto di Rai1 per un'altra settimana, precisamente da lunedì 31 agosto a ... Leggi su howtodofor

