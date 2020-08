Pierluigi Diaco contro Giusi Legrenzi a Rtl: il video virale (Di domenica 30 agosto 2020) Sta facendo il giro del web, un video che documenta la lite tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi sull’argomento attualità e Covid Pierluigi Diaco protagonista di un nuovo scontro: il conduttore di Io e Te su Raiuno qualche giorno fa su Rtl, ha animatamente discusso con la collega Giusi Legrenzi. Il casus belli è stata una frase di Diaco che, rivolgendosi all’ospite Davide Giacalone, gli ha “promesso” di non fargli più domande sul Covid in quanto presumibilmente sarà un’emergenza con cui conviveremo ancora per molto tempo e tornarci tutti i giorni rischierebbe di annoiare i telespettatori. L’uscita di Diaco, che ... Leggi su zon

