Patrick Zaki visitato in carcere dalla madre: “è in buona salute ma è preoccupato per gli studi e per la sua detenzione” (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo oltre 5 mesi di detenzione nel carcere di Tora a Il Cairo, lo studente egiziano dell’Università di Bologna Patrick Zaki ha finalmente potuto incontrare la madre. A darne notizia sono stati gli stessi familiari del ragazzo di 29 anni. Patrick è apparso in buona salute, ha spiegato la madre, anche se avrebbe perso un po’ di peso e il suo aspetto sarebbe cambiato leggermente. Zaki si è mostrato preoccupato per lo stato dei suoi studi, oltre che per la sua detenzione. Lo studente è stato arrestato sette mesi fa al controllo doganale dell’aeroporto de Il Cairo al suo arrivo dall’Italia. Il fermo è stato poi trasformato in arresto e via via ... Leggi su ilfattoquotidiano

