Palermo, Valente: “Qui piazza migliore e sono venuto per fare la scalata alla B” (Di domenica 30 agosto 2020) L’attaccante del Palermo Nicola Valente è intervenuto in sala stampa per parlare dell’obiettivo stagionale dei rosanero ma anche delle aspirazioni personali. “Il Palermo mi seguiva da tempo e dopo i playoff con la Carrarese ho subito detto sì alla dirigenza rosanero. Ultimi cinque stagioni in C ho disputato i playoff, ma ogni giocatore punta a fare il meglio e vincere il campionato spero di farlo qui. Nostro obiettivo è essere pronti per l’inizio del campionato. A Carrara è stato il mio anno migliore, potevo andare altrove ma Palermo è una piazza irrinunciabile e sono corso subito appena si è aperta la trattativa. Gianluca Berti mi ha sempre detto di ... Leggi su itasportpress

