Milan, prosegue la preparazione a Milanello: battuta la Primavera per 4-1 (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan prosegue la preparazione a Milanello. Quest’oggi allenamento mattutino, sotto gli occhi anche di Paolo Maldini. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, il gruppo si è spostato sul campo rialzato per giocare una partitella (tre tempi da 15 minuti) con la Primavera, con al suo interno anche giocatori della prima squadra: risultato finale di 4-1, con la prima squadra a segno grazie alle reti di Saelemaekers, Kalulu, Rebic e Paquetá; per la Primavera a referto Sala. Domani nuovo giorno di allenamento, questa volta pomeridiano e fissato alle ore 15. Leggi su sportface

