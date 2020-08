Messignadi in lockdown: in corso i tamponi (Di domenica 30 agosto 2020) È scattato il lockdown a Messignadi, frazione del comune di Oppido Mamertina (area metropolitana di Reggio Calabria). Il Governatore Jole Santelli ha firmato l’ordinanza dopo che nell’area sono state trovate positive al covid-19 13 persone. I positivi appartengono a 5 nuclei familiari, entrati in contatto con una donna che, dopo giorni di febbre, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva. Tutti gli altri parenti sarebbero stati contagiati da lei e poi avrebbero avuto contatti anche con altre persone. Il provvedimento del Presidente mira ad evitare che i contagi si diffondano ancora di più sia all’interno della frazione sia nelle zone vicine. L’ordinanza dispone, a partire dalla mezzanotte di domenica 30 agosto, il divieto di allontanamento di tutte le persone residenti e il divieto di ... Leggi su laprimapagina

