Mercato Juventus, senti Vidal: “Se mi chiamasse sarei contento” (Di domenica 30 agosto 2020) Juventus – Arturo Vidal lancia messaggi d’amore alla sua ex squadra e apre ad un possibile ritorno. Intervistato dallo youtuber Daniel Habif, le parole rivolte a Pirlo sono state chiarissime. Il cileno non rientra più nei progetti del Barcellona di Koeman ma inizierà la preparazione prima di trasferirsi altrove. Il centrocampista è, inoltre, la prima richiesta dell’Inter di Conte. Juventus: la rivelazione di Vidal E’ molto bello, spettacolare il fatto che sia diventato tecnico della Juve. Se era incredibile quando giocava, immaginati da allenatore. Ha una visione che non hanno in molti o che nessuno ha mai avuto nel calcio, quindi penso che possa fare molto bene; come persona è spettacolare e penso che farà molto bene come allenatore. Abbiamo passato quattro ... Leggi su juvedipendenza

Mercato Genoa, tris di arrivi: Perin, Santon e Juan Jesus

Sta scaldando i motori il Grifone che, come al solito, sarà protagonista della prossima sessione di calciomercato. Il diesse genoano Faggiano vuole consegnare al tecnico Rolando Maran una rosa che non ...

Inter, non c'è posto per Eriksen, Conte preferisce Vidal

Eriksen quando ha lasciato il Tottenham a gennaio, per unirsi alla causa nerazzurra, sembrava poter essere il colpo di mercato che avrebbe cambiato il volto della squadra di Steven Zhang e del campion ...

