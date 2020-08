"Melania non sopportava l'idea di usare lo stesso bagno di Michelle Obama. Per questo alla Casa Bianca entrò dopo" (Di domenica 30 agosto 2020) In qualità di ex consigliera e amica intima della first lady, di dettagli e retroscena sul Melania-pensiero Stephanie Winston Wolkoff ne ha raccolti a decine. Tutto materiale che, a collaborazione e amicizia conclusa, è confluito in un libro il cui titolo dice tutto: “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady”. L’assunto, dunque, è che chi scrive è mossa dal desiderio di svelare il presunto “vero volto” di Melania Trump, ovvero quello di una persona di cui non ci si può fidare e che spesso ha gareggiato per l’influenza alla Casa Bianca con Ivanka Trump.Tra i dettagli più curiosi, c’è quello che – secondo Winston Wolkoff – fu il vero motivo che trattenne ... Leggi su huffingtonpost

