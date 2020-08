Maltempo, morte due sorelline in un campeggio: perito esaminerà l’albero (Di domenica 30 agosto 2020) Sarà un perito agronomo a far luce sulla tragedia avvenuta in un campeggio di Marina di Massa, in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Una bambina di 3 anni e la sua sorella di 14 anni sono morte dopo che un albero è crollato sulla tenda dove dormivano, insieme alla sorella 19enne. L'albero è stato sdradicato dalla furia di una tromba d'aria che si è abbattuta nella località balneare dell'alta Toscana.Vani i tentativi di rianimare la bimba di 3 anni sul posto da parte del 118. Trasportata in gravissime condizioni in ospedale la sorella 14enne, è poi deceduta poche ore dopo per le gravissime ferite all'ospedale delle Apuane a Massa. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, la giovane promessa del judo salverà altre vite. La famiglia di origine ... Leggi su ilfogliettone

Torino e Massa accomunate dal dolore per la tragedia che ha devastato una famiglia marocchina residente nel capoluogo piemontese. La forza del vento ha perfino sradicato un pioppo di 4 metri e mezzo c ...

