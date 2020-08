L'appello di Speranza ai partner: tamponi in aeroporto a chi viaggia tra Paesi Ue (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - "tamponi all'arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto che dobbiamo convivere col virus per svariati mesi, lavoriamo sulla reciprocità delle misure e tra grandi Paesi europei diamo il buon esempio. Facciamoci i test reciprocamente a partire dagli aeroporti". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista all'Huffington Post. "Cioè: se uno dall'Italia va a Madrid o Parigi, viene testato all'arrivo e così uno che dalla Spagna o dalla Francia arriva in Italia. Chiaramente - conclude il ministro - la misura va attuata a tutti i cittadini, indipendentemente dalla nazionalità". Intanto in Italia sono 268.218 i casi totali di ... Leggi su agi

AGI - "Tamponi all'arrivo, divieto di accesso e transito, obbligo di quarantena. Quando prendi una misura del genere, il paese coinvolto attualmente lo vive in maniera poco friendly. Io dico: visto ch ...

