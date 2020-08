La salvia: scopri una meravigliosa pianta curativa (Di domenica 30 agosto 2020) . Il nome scientifico è “salvia officinalis” e ha a che vedere con il latino “salvare”, che ha più o meno lo stesso significato del verbo italiano. Il nome, è chiaro, fa riferimento alle notevoli proprietà terapeutiche della salvia. Utilissima e usatissima in cucina, questa pianta ha la sua utilità anche nella medicina tradizionale. Qui di seguito ti spieghiamo per quali disturbi può essere di beneficio un trattamento a base di salvia. Dal punto di vista dei principi attivi, la salvia contiene acidi fenolici, flavonoidi (luteonina, apigenina, quercetina), monoterpeni, diterpeni e triterpeni. La composizione dell’estratto di salvia dipende dalla tecnica di estrazione, nonché dalle parti della ... Leggi su pianetadonne.blog

Cristallo_Hotel : Il #rosmarino, la #salvia, l' #origano ?? Ecco la cassetta degli odori che porto sempre in cucina? Il vero KM0 lo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : salvia scopri

NonSoloRiciclo

Come scurire i capelli naturalmente senza tinta o senza andare dal parrucchiere? Scopri i metodi naturali e fai da te per scurire i tuoi capelli in modo naturale con alcuni pratici, semplici ed econom ...INFORMAZIONE PUBBLICITARIA – Osteria da Domè presenta il menù degustazione della settimana. Ecco la proposta del ristorante di piazza Nardone: Roast beef di scottona con pomodoro, rucola e parmigiano.