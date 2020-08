Incognita cinema: il buio oltre la sala (Di domenica 30 agosto 2020) Qualche segnale positivo c'è (il Festival di Venezia apre il 2 settembre, sia pure in stile minore), ma il grande schermo stenta a riprendersi, con duemila imprese in crisi, decine di film bloccati, quattro miliardi di euro di ricavi in fumo. E con un pubblico ormai abituato ai sogni formato tv.Due trapezisti sospesi nel vuoto campeggiano nel manifesto della 77sima edizione del Festival del cinema, firmato dal disegnatore Lorenzo Mattotti. Immagine simbolica, quasi a rappresentare la precarietà post pandemia del settore, ma anche la sfida di chi vuole mettersi alle spalle la paura. L'appuntamento con la Mostra di Venezia era infatti tutt'altro che scontato. La comunicazione delle date, dal 2 al 12 settembre, ha fatto tirare un sospiro di sollievo al settore prostrato dalla crisi del Covid. Si riparte dunque, anche se nel massimo dell'incertezza e con ... Leggi su panorama

panorama_it : Qualche segnale positivo c'è (il Festival di Venezia apre il 2 settembre), ma il grande schermo stenta a riprenders… - panorama_it : Qualche segnale positivo c'è (il Festival di Venezia apre il 2 settembre), ma il grande schermo stenta a riprenders… - _diana87 : Quindi confermato anche in Italia: #Mulan su Disney+ dal 4 settembre al costo di 21,99€ per vederlo in anteprima co… - giorgioviali : 'Incognita sulle presenze' - Lido - Mostra del Cinema di Venezia - #Venezia77 #VeniceFilmFestival… -

Ultime Notizie dalla rete : Incognita cinema Incognita cinema: il buio oltre la sala Panorama Com’è triste Venezia, con quel muro anti-fan

di Giovanni Bogani Countdown e lockdown. Paure e desideri. Fra tre giorni, mercoledì 2 settembre, si apre la 77ª Mostra del cinema di Venezia. È uno dei festival di cinema più prestigiosi al mondo, ed ...

Le anticipazioni di Piera Detassis, guest editor di questo numero speciale di Elle dedicato alla mostra del cinema di Venezia

Tante e belle ordinate, e anche l'amuchina, non si sa mai che sparisca. I guanti? No, di quelli si fa a meno. In partenza per la Mostra del cinema di Venezia è il rito della valigia a segnalare che qu ...

di Giovanni Bogani Countdown e lockdown. Paure e desideri. Fra tre giorni, mercoledì 2 settembre, si apre la 77ª Mostra del cinema di Venezia. È uno dei festival di cinema più prestigiosi al mondo, ed ...Tante e belle ordinate, e anche l'amuchina, non si sa mai che sparisca. I guanti? No, di quelli si fa a meno. In partenza per la Mostra del cinema di Venezia è il rito della valigia a segnalare che qu ...