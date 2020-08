Hezbollah: pronti a discutere patto politico in Libano (Di domenica 30 agosto 2020) BEIRUT, 30 AGO - Hezbollah è pronto a discutere di un nuovo "patto politico" in Libano, proposto dalla Francia: lo ha detto Hassan Nasrallah, leader della formazione filo-iraniana. "Siamo aperti a ... Leggi su corrieredellosport

Pronta risposta di Israele che bombarda le loro postazione in Libano. C'era da aspettarselo ed è puntualmente accaduto. Nasrallah aveva necessità di allentare la pressione su Beiruth e ha dato via l ...