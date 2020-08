Francese in base Nato in Italia spiava per i russi (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - PARIGI, 30 AGO - Un ufficiale dell'esercito Francese è stato denunciato e messo sotto inchiesta per tradimento a favore della russia. E' sospettato di aver fornito ai servizi segreti di Mosca ... Leggi su corrieredellosport

sole24ore : Fermato colonnello francese: spiava per i russi da una base Nato di Napoli - mauro_crescenzo : Ufficiale francese spiava per i russi in una base Nato italiana: denunciato per tradimento - Andreaacquista : RT @Camillamariani4: Importante - PetrelliFlavia : Ufficiale francese denunciato per tradimento. Di stanza in una base Nato in Italia spiava per i russi - AlexGrossato : RT @sole24ore: Fermato colonnello francese: spiava per i russi da una base Nato di Napoli -