Esplode una barca con decine di migranti a bordo nel crotonese (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA – Una imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco mentre si stavano compiendo le operazioni di trasbordo su una unita’ della Guardia di Finanza al largo della costa crotonese. Lo riporta il quotidiano locale ‘Il Crotonese‘ spiegando che “l’imbarcazione e’ successivamente stata investita da una esplosione probabilmente causata dal carburante a bordo“. Sul posto le unita’ navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza che stanno recuperando le persone finite in mare. Leggi su dire

ve10ve : RT @AvantiLaura: Il #22luglio 2011 Anders #Breivik apre il fuoco contro dei giovani che stavano prendendo parte a un campo estivo organizza… - laurolini : RT @AngiKappa: #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese: si temono vittime. - L'episodio è avvenuto mentre si stavano… - iorollomaria : RT @AngiKappa: #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese: si temono vittime. - L'episodio è avvenuto mentre si stavano… - LaVieEnRouge1 : RT @AngiKappa: #Migranti: barca si incendia ed esplode al largo nel Crotonese: si temono vittime. - L'episodio è avvenuto mentre si stavano… - romi_andrio : RT @Open_gol: Una barca con decine di migranti prende fuoco ed esplode al largo di Crotone: si temono vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode una

Al largo delle coste di Crotone una barca con a bordo decine di migranti è esplosa. Immediato l’intervento di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e 118, ma al momento non si sa se ci sono vittime.La pazienza di Lampedusa è arrivata al limite. Lo sbarco di ieri notte sull'isola ha fatto salire la tensione dei lampedusani, che si sono riversati sul molo per una protesta spontanea. In 370, non 45 ...