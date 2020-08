Crotone, esplode barca con decine di migranti a bordo, 4 morti e 2 dispersi (Di domenica 30 agosto 2020) Imbarcazione con decine di migranti a bordo prende fuoco al largo di Crotone durante le operazioni di trasbordo. Crotone, imbarcazione con decine di migranti a bordo ha preso fuoco al largo della costa durante le operazioni di trasbordo sui mezzi della Capitaneria di Porto. Sul natante c’è stata una violenta esplosione causata probabilmente dal carburante. archivio Image / Cronaca / migranti / foto Imago/ImageCrotone, prende fuoco imbarcazione con decine di migranti a bordo L’incidente è avvenuto al largo della costa Crotonese nella ... Leggi su newsmondo

Un barcone con 370 migranti a bordo è stato soccorso in nottata a 4 miglia da Lampedusa mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. La tragedia è stata evitata grazie all'int ...Prima il fuoco, poi il boato, le urla, i migranti terrorizzati che si lanciano in acqua per sfuggire alle fiamme. Per motivi ancora da accertare, attorno a mezzogiorno un’esplosione ha distrutto il ba ...