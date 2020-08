Chiamata veloce per i docenti. Avviata la procedura per assegnare a tempo indeterminato le cattedre ancora vuote. Di Maio: “Si rientra in aula il 14 e si voterà in sicurezza” (Di domenica 30 agosto 2020) Prende il via la “Chiamata veloce” dei docenti, la nuova procedura prevista dal decreto sulla scuola approvato a dicembre in Parlamento che consente a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, di poter presentare domanda in un’altra regione dove ci sono posti disponibili per ottenere prima la cattedra a tempo indeterminato. A renderlo noto è stato lo stesso ministero dell’Istruzione. Le domande potranno essere effettuate fino alle ore 23.59 del 2 settembre. L’apertura della procedura è slittata di alcune ore per consentire al ministero di poter scaricare tutti i dati dei posti rimasti disponibili dai singoli Uffici Scolastici Regionali in modo corretto e metterli così ... Leggi su lanotiziagiornale

