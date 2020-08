Barcone in fiamme a Crotone: parla il finanziere ferito dall’esplosione (Di domenica 30 agosto 2020) Poche ore dopo l’incidente che è costato la vita a 3 persone su un Barcone al largo di Crotone, ha parlato uno dei militari della Guardia di Finanza coinvolti dall’esplosione. Il finanziere ha raccontato quei drammatici momenti, una situazione che non gli è mai capitato di vivere prima. Esplode un Barcone carico di migranti I fatti riportano al pomeriggio di oggi, quando al largo di Praialonga si è levata una colonna di fumo. L’origine era su un Barcone carico di migranti, una ventina, che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e dalla Finanza. Durante le operazioni di trasbordo, però, una tremenda esplosione. A seguito della stessa, sono stati riportati almeno 6 migranti dispersi in mare. Alla fine delle operazioni risultano 3 ... Leggi su thesocialpost

