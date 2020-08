Barcellona-Messi, è scontro. Ferrari, sprofondo rosso (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA - Ormai è scontro aperto tra Leo Messi e il Barcellona : l'argentino non si è presentato al raduno della prima squadra, saltando l'appuntamento fissato con i test antiCovid. Torna la Nazionale di ... Leggi su corrieredellosport

tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - DiMarzio : #Barcellona, #Messi non si presenta per il tampone - DiMarzio : Il comunicato della #Liga che fa chiarezza sul futuro di #Messi al #Barcellona - sportli26181512 : Messi, il bambino sconsolato lo aspetta ma lui non arriva. FOTO: Una foto che riassume lo stato d'animo dei tifosi… - estornudoauto : RT @SkySport: Messi, il bambino sconsolato lo aspetta ma lui non arriva. FOTO -