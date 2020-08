"Al Billionaire? Già prima di Ferragosto". Briatore e l'inchiesta sul focolaio: voci tra i camerieri, si mette male (Di domenica 30 agosto 2020) Il coronavirus si è preso il Billionaire prima di Ferragosto. Lo scrive Repubblica, che prova a ricostruire quanto accaduto nel locale di Porto Cervo appartenente a Flavio Briatore e diventato un vero e proprio focolaio. Tutto parte da un cameriere che si sente male il 12, nel pieno della settimana del tutto esaurito: non è il solo dello staff ad accusare febbre e tosse, ma intanto al Billionaire si continua a stappare champagne e i clienti senza mascherina non rinunciano a ballare attorno ai tavoli. I primi dipendenti positivi vengono comunicati ufficialmente il 21 agosto, quando il locale aveva Già chiuso per volontà dello stesso Briatore: attenzione però, perché l'imprenditore aveva agito in ... Leggi su liberoquotidiano

Covid:contagi Billionaire e altri locali vip, indaga Procura

TEMPIO PAUSANIA, 29 AGO - C'è la lente della procura di Tempio Pausania sui contagi nei locali della movida Vip in Costa Smeralda dove si sono regsitati focolai di Covid, come nel caso del Billionaire ...

Briatore: «Al Billionaire predicavo il distanziamento». Pagamenti solo con carta contactless. Che strana 'sta cosa. Se su Google digiti il nome di un santo seguito da «p» appare per primo «patrono». C ...

