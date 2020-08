Agente Thiago Silva: «Il PSG ha cambiato idea in due mesi» (Di domenica 30 agosto 2020) L’Agente di Thiago Silva critica il comportamento di Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, verso il difensore brasiliano Paulo Tonietto, Agente di Thiago Silva, ha parlato ai microfoni de L’Equipe del suo addio al Paris Saint-Germain. «Non sperava più perché Leonardo gli aveva detto due mesi fa che non voleva prolungare il suo contratto. Ma martedì scorso Leonardo ha chiamato Thiago e ha sollevato la possibilità che potesse restare un altro anno. Thiago aveva già un accordo con il Chelsea, non poteva tornare indietro. Quando fai una proposta del genere, devi esserne convinto. Un direttore sportivo che dice a un giocatore che non lo vuole più e due ... Leggi su calcionews24

