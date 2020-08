Sanofi compra la biotech Principia Biopharma (Di sabato 29 agosto 2020) Sanofi acquista la biotech statunitense Principia Biopharma: al centro dell’accordo vi è la piena proprietà del farmaco sperimentale SAR442168 Con un esborso di 3,68 miliardi di dollari, Sanofi ha acquisito Principia Biopharma, una biotech americana focalizzata nel trattamento di malattie immuno mediate. Sanofi acquistera’ tutte le azioni Principia in circolazione “al prezzo di 100 dollari… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

