Salvini con la maglia della Fermana e club prende le distanze (Di sabato 29 agosto 2020) Arriva a Fermo e parla con indosso la maglia della Fermana calcio il leader della Lega Matteo Salvini a Piazzale Azzolino. Il club gialloblù ha preso le distanze da questa iniziativa del personaggio politico di centrodestra. Questo il post sulla pagina Facebook ufficiale della Fermana: “In seguito alla diffusione avvenuta sui social network e sugli organi di stampa di foto di un leader politico con indosso la maglia della Fermana, la nostra società sottolinea come non sia in alcun modo coinvolta in tale iniziativa. Il sodalizio gialloblù segue con attenzione l’imminente tornata elettorale riguardo la quale mantiene una posizione di ... Leggi su itasportpress

