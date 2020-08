Quando Carlotta e De Benedetti vennero squalificati a 'La Pupa e il Secchione e Viceversa' (Di sabato 29 agosto 2020) Tutto è nato da uno scherzo di Carlotta al suo Secchione. Mentre lui stava dormendo a letto lei gli ha versato il contenuto di una lattina, birra?, sulla testa, bagnando tutto. Lui sul momento non ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

gimiyj333 : @RunToBbomie @renjunmail @jecnhae carlotta madonna è un bambino ti prego uffa ma anche quando si arrabbia ti prego ???????????????????????? - C_Carlotta_C : @ladradifiori ci perderei ore veramente, poi quando ciucciano il dito col guantino oh mio dioooooo ???? - manuela_reich : @C_Carlotta_C Quando mio figlio, nato piccolino e con indice Apgar 6, avrei voluto una come te che mi spiegasse e n… - Carlotta_Lottie : RT @LaRagazzaDei1D: E TRA QUALCHE ANNO QUANDO FESTEGGEREMO L'ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELLA SYCO POTRÒ DIRE: IO C'ERO CAZZOOO IO C'ERO. #S… - carlotta_m48 : RT @sofiaporcacchia: comunque il teatro è per pochi e anche Lino Guanciale è per pochi, Lino Guanciale se lo meritano le persone che lo san… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Carlotta Quando Carlotta e De Benedetti vennero squalificati a "La Pupa e il Secchione e Viceversa" TGCOM Quando Carlotta e De Benedetti vennero squalificati a "La Pupa e il Secchione e Viceversa"

Tutto è nato da uno scherzo di Carlotta al suo Secchione. Mentre lui stava dormendo a letto lei gli ha versato il contenuto di una lattina (birra?) sulla testa, bagnando tutto. Lui sul momento non ha ...

Se la fotografi, la vita è una ballata

Prima reazione: cosa c'entro io con queste fotografie? Comunque sfoglio il libro, di piccolo formato, una duecentina di pagine di fotografie a colori, senza alcuna didascalia. Persone, dettagli, paesa ...

Tutto è nato da uno scherzo di Carlotta al suo Secchione. Mentre lui stava dormendo a letto lei gli ha versato il contenuto di una lattina (birra?) sulla testa, bagnando tutto. Lui sul momento non ha ...Prima reazione: cosa c'entro io con queste fotografie? Comunque sfoglio il libro, di piccolo formato, una duecentina di pagine di fotografie a colori, senza alcuna didascalia. Persone, dettagli, paesa ...