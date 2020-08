Pesaro, sbanda con lo scooter e finisce contro un palo: muore così un 18enne (Di sabato 29 agosto 2020) Pesaro, sbanda con lo scooter e finisce rovinosamente contro un palo della luce: muore a 18 anni Rusjon Kercuku. Il giovane, di origine albanese, lavorava come cameriere in un ristorante di Cattolica. Tragedia in quel di Pesaro. A perdere la vita è un ragazzo di soli 18 anni, Rusjon Kercuku. Vittima di un grave incidente … L'articolo Pesaro, sbanda con lo scooter e finisce contro un palo: muore così un 18enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

We_Pesaro : RT @leggoit: #Pesaro, sbanda in scooter e finisce contro il palo della luce: morto a 18 anni - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Pesaro, sbanda in scooter e finisce contro il palo della luce: morto a 18 anni - leggoit : #Pesaro, sbanda in scooter e finisce contro il palo della luce: morto a 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro sbanda Pesaro, sbanda in scooter e finisce contro il palo della luce: morto a 18 anni Il Mattino Pesaro, sbanda in scooter e finisce contro il palo della luce: morto a 18 anni

Rientrava a casa dopo una serata di lavoro, casco regolarmente allacciato a incorniciare una faccia da bambino. In sella al suo scooter Piaggio aveva imboccato l’interquartieri diretto ...

Rientrava a casa dopo una serata di lavoro, casco regolarmente allacciato a incorniciare una faccia da bambino. In sella al suo scooter Piaggio aveva imboccato l’interquartieri diretto ...