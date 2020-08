Napoli, l'agente di Osimhen svela: "Le sue prime impressioni? Si sente già a casa. Con Mertens subito feeling" (Di sabato 29 agosto 2020) Ecco le parole dell'agente del neo attaccante del Napoli, Victor Osimhen, dopo la tripletta dell'ex Lille nell'amichevole di ieri Leggi su 90min

interistadoc_ : RT @marifcinter: L’Inter pensa alle uscite: il Napoli ha sondato l’agente di Candreva, uno dei nomi in aria di cessione. E l’Inter ha cambi… - gdstwits : Agente Lucas Alario Leverkusen: “Vuole una nuova esperienza. Napoli? Magari…” – ESCLUSIVA EC - infoitsport : Napoli, Osimhen da impazzire. L'agente: 'Il suo obiettivo è fare gol. Che intesa con Mertens' - CampoFattore : #Calciomercato #Roma: su #Santon ci sono #Besiktas, #Parma e #Genoa #Napoli: oggi incontro con l'agente di #Under… - sportli26181512 : Osimhen, parla l'agente: 'Al #Napoli si sente già a casa': William D'Avila: 'Tutto perfetto, anche con Gattuso e Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agente

In Germania Osimhen aveva faticato ad ambientarsi, ma adesso al Napoli la situazione è ben diversa: il suo agente ha rivelato che l'attaccante si sente già a casa e che vuole dare il massimo per aiuta ...Un cittadino di Cento aveva comprato due smartphone sul Market Place del Social Network, ma, dopo il pagamento, il venditore era scomparso Un annuncio per la vendita di due telefoni cellulari rivelata ...