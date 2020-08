**Maltempo: cade nel torrente in piena, uomo disperso nel varesotto** (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago (Adnkronos) - Un uomo di 38 anni è disperso dopo essere caduto in un torrente in piena nel varesotto a causa del maltempo. L'elisoccorso di Como, i vigili del fuoco e il soccorso alpino lo stanno cercando da ore: l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi del lago Delio a Maccagno con Pino e Veddasca. Secondo quanto riporta la Prealpina, sarebbe stato un testimone a chiamare i soccorsi. Leggi su liberoquotidiano

Vigili del fuoco al lavoro, da ieri sera, per arginare i danni del violento nubifragio che si è abbattuto, a più riprese, su Milano e l'hinterland milanese. Sono alcune decine gli interventi per tetti ...

Maltempo a Milano, scoperchiato parte del tetto di una Rsa: ospiti trasferiti

MILANO. Anche il sopratetto di una rsa è precipitato, oltre ad auto distrutte, alberi caduti e cartelli divelti. Sono tanti i danni del maltempo che si è abbattuto su Milano ieri sera e questa notte, ...

