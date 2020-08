Lazio, tanta pioggia e poche emozioni: il test con la Triestina finisce 2-2 (Di sabato 29 agosto 2020) Auronzo di Cadore, 29 agosto 2020 - Primo test amichevole per la Lazio di Simone Inzaghi in quel di Auronzo di Cadore. Subito un test probante per i biancocelesti, che ospitano allo Zandegiacomo la ... Leggi su quotidiano

Auronzo di Cadore, 29 agosto 2020 - Primo test amichevole per la Lazio di Simone Inzaghi in quel di Auronzo di Cadore. Subito un test probante per i biancocelesti, che ospitano allo Zandegiacomo la Tr ...

AURONZO DI CADORE – Dopo tanta attesa arriva la prima amichevole stagionale della Lazio. I biancocelesti alle ore 16:00 sono scesi sul manto erboso dello stadio Rodolfo Zandegiacomo sotto una pioggio ...

