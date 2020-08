Il voto 'no' al referendum "è una sforbiciata a casaccio", dice Castagnetti (Di sabato 29 agosto 2020) AGI- "I dem riflettano è una sforbiciata a casaccio". "Ho comprensione per chi gestisce questa delicata fase politica e ne rispetto le scelte. Ma io al referendum voto No. è una riforma che non merita neppure di essere chiamata tale, perchè si tratta di una sforbiciata al numero dei parlamentari non accompagnata da alcun disegno di riforma". Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Ppi, il partito erede della storia della Democrazia Cristiana, dice in un'intervista a "la Repubblica" che quella del taglio dei parlamentari "è una revisione della Costituzione nello spirito populista e dell'anti parlamentarismo che da troppo tempo imperversano" e pertanto "non vedere ... Leggi su agi

