Il Giornale: «Diritti tv, la proposta di De Laurentiis non ha raccolto consensi» (Di sabato 29 agosto 2020) Sono state presentate le proposte per “amministrare” e accrescere il valore della Serie A. Per la creazione di una new company che si occupi di Diritti tv ma non solo. L’offerta ritenuta più forte è quella – di un miliardo e mezzo – del fondo Cvc in partnership con Adverte e Fsi (tutti private equity). Un miliardo e mezzo “per assicurarsi il 10% della Lega di serie A in vista della creazione di una new company” e quindi scrive Il Giornale valuta la Serie A 15 miliardi. Cvc chiede il controllo della governance. Ci sono anche le offerte di Bain Capital e Fortress. I presidenti di Serie A si ritroveranno e voteranno nell’assemblea del 9 settembre. Servono 14 voti. Il Giornale fa il punto sugli schieramenti: Lotito è l’avversario dichiarato del progetto CVC e a ... Leggi su ilnapolista

Ponza, esplode motoscafo durante il rifornimento: tre feriti

LECCE - L'esplosione è avvenuta mercoledì scorso durante le operazioni di rifornimento di benzina di un motoscafo ormeggiato nel porto turistico di Ponza. Le immagini impressionanti sono state cattura ...

Migranti positivi, Musumeci: "Bollettino di guerra, macchina del potere in moto"

Continua il flusso di migranti in Sicilia e il presidente della Regione, Nello Musumeci, si rivolge ancora una volta al Governo che sembra voltarsi dall'altra parte di fronte all'emergenza che l'Isola ...

