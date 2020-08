Il chip di Elon Musk che promette di collegare cervello e computer per ora non ha mostrato grandi novità (Di sabato 29 agosto 2020) (foto: Neuralink/YouTube)Si chiama Gertrude, ed è un maiale. È lei la protagonista della demo andata in onda questa notte e targata Neuralink, la startup di Elon Musk nata nel 2017 con la mission di mettere in comunicazione il cervello umano con l’intelligenza artificiale. Con un dispositivo ad hoc impiantato nel cervello, Gertrude ha dato dimostrazione dell’attuale livello di sviluppo della tecnologia di interfaccia neuroni-elettronica. Mostrando che i progressi rispetto a un anno fa sono notevoli, ma anche rendendo palese come l’obiettivo dichiarato dall’imprenditore visionario sia ancora parecchio lontano. A che punto è la tecnologia di Neuralink Partiamo subito dal risultato mostrato durante la diretta streaming: mentre il maiale azionava il suo ... Leggi su wired

freakycharlie : Ancora ancora andare su marte potrebbe essere un'opzione, ma di sicuro farmi conficcare un chip nelle cervella da e… - salutedomani : UN #CHIP NEL ##CERVELLO CON #NEURALINK. PROGETTO DI ELON MUSK… - ivan_toby : Neuralink, Elon Musk mostrerà la prima demo del chip neurale - goldenjoe75 : Neuralink, Elon Musk mostrerà la prima demo del chip neurale - salutedomani : UN CHIP NEL CERVELLO CON NEURALINK. PROGETTO DI ELON MUSK -