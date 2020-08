Guardiola è a Barcellona, Messi verso il Man City (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 29 AGO - A Barcellona ne sono certi: quella che comincerà lunedì sarà una settimana chiave per il futuro di Lionel Messi. La presenza in città di Pep Guardiola, che a Barcellona ha casa ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Messi, il futuro in 48 ore. E a Barcellona c’è anche Guardiola... - SkySport : Futuro Messi, sono ore decisive. A Barcellona c'è anche Guardiola: le news - Sport_Mediaset : #Messi, weekend decisivo: #Guardiola vola a #Barcellona. Il tecnico fotografato in città, parte l'assalto del… - sportface2016 : #Guardiola è a #Barcellona: #Messi verso il #ManchesterCity, ma vuole trovare un 'patto di non aggressione' con il… - labibbiafcim : RT @marcoconterio: Ma se foste voi, Lionel #Messi, cosa fareste? Da Guardiola? Con Neymar? Ancora al Barcellona? Contro Ronaldo? Con Ronal… -