‘Gf Vip 3’, Giulia Salemi parla della sua situazione sentimentale e svela se ha più sentito Francesco Monte (Di sabato 29 agosto 2020) C’è sempre tanta curiosità intorno alla vita sentimentale Giulia Salemi, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, che dopo aver scritto un libro si appresta a tornare in onda su Italia 1 insieme a Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro per un nuovo programma, Disconnessi, che racconterà mode e tendenze dei più giovani. Dopo la fine della tormentata storia con Francesco Monte, sono stati diversi i flirt attribuiti all’influencer italo-persiano, l’ultimo è quello con l’imprenditore Moshe con cui – stando alle indiscrezioni del settimanale Chi – avrebbe trascorso le vacanze estive tra Costa Azzurra e Costa Smeralda. A sbottonarsi sulla sua vita sentimentale dopo ... Leggi su isaechia

starryngt_ : Non ci potrà essere mai più un GF Vip di questo livello, sto piangendo @aresum_ - jupitears : il trash spensierato e divertente che ci ha regalato il gf vip 2 non lo riavremo mai più, non possiamo tipo fare un… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: “GF Vip? Molti mi vedranno diversa. Briatore positivo? Ognuno…” - itsmwengo : Leggo di Denis Dosio al GF Vip e niente, io non sapevo neanche che fosse maggiorenne - mrtnlkj : se veramente ci sarà Tommaso Zorzi al gf vip lo guarderò solo per lui voglio vederlo asfaltare tutti con classe???? -

