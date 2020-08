Covid in Campania, altri 188 contagiati in 24 ore: ritoccato il record di 24 ore prima (Di sabato 29 agosto 2020) altri 188 contagiati in Campania, 5 in più di ieri ma con 1.135 tamponi in meno effettuati. Mai così tanti dal 2 aprile, con il record del giorno prima ritoccato verso l'alto. Di... Leggi su ilmattino

